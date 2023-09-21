Валлин: Усик показал, что Гассиева можно побеждать

Шведский супертяжеловес Отто Валлин высказался о предстоящем бое с экс-чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянином Муратом Гассиевым.

«Гассиев выступает раз в год, и его бои длились не дольше двух раундов. На самом деле, он не встречался с кем-то серьёзным в супертяжёлом весе.

Усик показал, что Гассиева, очевидно, можно побеждать. Он продемонстрировал крайне эффективный путь к победе над ним. Я же считаю, что его можно победить и по-другому», — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса. Единственное поражение в карьере потерпел от украинца Александра Усика.