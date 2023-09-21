Валлин: Усик показал, что Гассиева можно побеждать

Шведский супертяжеловес Отто Валлин высказался о предстоящем бое с экс-чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянином Муратом Гассиевым.
«Гассиев выступает раз в год, и его бои длились не дольше двух раундов. На самом деле, он не встречался с кем-то серьёзным в супертяжёлом весе.
Усик показал, что Гассиева, очевидно, можно побеждать. Он продемонстрировал крайне эффективный путь к победе над ним. Я же считаю, что его можно победить и по-другому», — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса. Единственное поражение в карьере потерпел от украинца Александра Усика.
- 21 сентября 2023
-
01:13
-
00:59
-
00:05
- 20 сентября 2023
-
23:47
-
22:46
-
22:13
-
22:04
-
21:12
-
21:00
-
20:46
-
19:50
-
19:07
-
18:49
-
18:06
-
17:54
-
17:24
-
16:32
-
16:31
-
15:59
-
15:47
-
14:57
-
13:55
-
13:44
-
12:50
-
12:44
-
11:51
-
11:33
-
11:25
-
10:45
-
10:22
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
00:36