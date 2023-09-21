Объявлен соглавный бой турнира UFC 295

Президент UFC Дана Уайт официально объявил имена участников соглавного боя турнира UFC в США 11 ноября. На турнире UFC 295, который пройдёт в Нью-Йорке, состоится поединок за вакантный титул в полутяжёлой категории между бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой. Об этом Уайт официально сообщил в социальных сетях.

Титул стал вакантным после того, как его последний обладатель Джамал Хилл отказался от статуса чемпиона из-за полученной травмы ахиллова сухожилия.

Экс-чемпион UFC в среднем весе Перейра нынешним летом дебютировал в новой для себя категории. Раздельным решением он оказался сильнее Яна Блаховича на UFC 291.

Прохазка провёл уже три поединка в UFC. Его последний бой против Гловера Тейшейры на UFC 275 был признан боем года.