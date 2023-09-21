Джо Джойс, спарринговавшийся с Фьюри и Нганну, поделился ожиданиями от их боя

Британский боксёр Джо Джойс, у которого был опыт в спарринге с тяжеловесом Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, рассказал о тонкостях стиля каждого из бойцов и поведал о своих ожиданиях от их поединка.
«Первым боевым стилем Нганну был бокс, он пришёл из бокса. В UFC есть много всего, с чем приходится иметь дело. Есть удары ногами и борьба, необходимо быть более разносторонним. Если просто сосредоточится на боксе, то у него будет огромная сила, поэтому он должен совершенствоваться и преуспевать.
Фьюри невероятен. Он может менять стойки, и он мастер во всём, что касается бокса. У него более длинные руки и выше дальность. Он может отбиться от него. Речь идёт о том, чтобы Нганну вышел на ударную дистанцию и работал по телу, но попасть по Фьюри будет сложно. Посмотрим, как всё пойдёт. Надеюсь, у нас потом будут более серьёзные бои», — сказал Джойс talkSPORT.
10-раундовый боксёрский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну назначен на 28 октября. Бой состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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