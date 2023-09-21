Представитель Тайсона Фьюри выразил надежду на бой с Александром Усиком
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Тодд Дюбёф, президент промоушена Top Rank, ведущего карьеру действующего чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, заявил, что надеется о том, что бой его подопечного с украинцем Александр Усиком, будет следующим после поединка с Фрэнсисом Нганну для «цыганского короля».
«Тайсон останется острым как бритва и, надеюсь, будет драться с самым крутым человеком на планете, они собираются это сделать.
Думаю, что вскоре после боя [с Нганну] было бы уместно, и звёзды должны сойтись, чтобы определить время, ради окончательного решения совсем скоро", — сказал Дюбёф в интервью Sky Sports.
10-раундовый боксёрский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну назначен на 28 октября. Бой состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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