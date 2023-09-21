Бёрнс рассказал, кого бы взял в соперники, если бы Дана Уайт предложил на выбор любого
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Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о желании провести поединок с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом. Бёрнс в настоящий момент занимает пятое место в рейтинге полусредневесов.
«Звонит босс Дана Уайт! И говорит, что можно выбрать место и бой для следующего карда UFC. Кого бы ты выбрал и где?» — написал Бёрнс.
«Леон Эдвардс», — написал один из пользователей в комментариях.
«Сто процентов», — ответил Гилберт.
В общей сложности на счету Бёрнса в профессиональной карьере 22 победы и шесть поражений. В последнем поединке, который состоялся в мае этого года, Гилберт уступил американцу Белалу Мухаммаду.
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