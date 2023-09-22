Ковингтон: Хабиб боялся меня, его отец понимал, что переход в полусредний вес неразумен

Американский боец UFC Колби Ковингтон, выступающий в полусреднем весе, высказался о бывшем чемпионе промоушена в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, заявив, что россиянин боялся его.

«В его действиях есть много слабых мест. Он говорит о большом бое и пытается использовать успех Хабиба. Но он не Хабиб. Хабиб боялся меня, из-за меня он не хотел переходить в полусредний вес. Даже его отец понимал, что переходить в полусредний вес было бы неразумно», — сказал Ковингтон на канале James Lynch в YouTube.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

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