Крис Сайборг: я простила Дану Уайта за всё, что случилось

Экс-чемпионка UFC в женском полулёгком весе, действующий обладатель титула Bellator в этой же весовой категории Крис Сайборг рассказала, что её конфликт с президентом UFC Даной Уайтом остался в прошлом. Их ссора началась в 2014 году, когда Уайт сравнил Сайборг с мужчиной – бойцом Вандерлеем Силвой.

«Я уже простила его за всё, что случилось. Я старше и не держу зла. В жизни всякое случается, но я желаю ему всего наилучшего», — сказала Сайборг на канале ESPN MMA в YouTube.

В общей сложности в смешанных единоборствах Сайборг провела 29 поединков, в которых одержала 26 побед (20 нокаутом), два раза проиграла, а ещё один бой с её участием был признан несостоявшимся.

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