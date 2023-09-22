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Камил Гаджиев и Николай Клименко подписали соглашение о поединке Штырков — Минеев

Камил Гаджиев и Николай Клименко подписали соглашение о поединке Штырков — Минеев
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев и исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко подписали соглашение о назначении поединка Ивана Штыркова и Владимира Минеева.

Соглашение между промоутерами было подписано во время пресс-конференции в Екатеринбурге. Известно, что поединок Штыркова и Минеева пройдёт в Сочи в конце осени, 18 ноября 2023 года. Поединок между бойцами пройдёт по правилам кикбоксинга.

Последним соперником Владимира Минеева стал Рафаэль Карвальо, которого россиянин победил нокаутом во втором раунде. Свой последний поединок по правилам кикбоксинга Минеев провёл в конце 2012 года против румына Себастьяна Чобану, которого он победил техническим нокаутом во втором раунде. Всего у Минеева два поражения в профессиональном кикбоксинге.

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