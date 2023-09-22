Стало известно, когда состоится бой между Минеевым и Штырковым по правилам ММА
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Поединок между известными российскими бойцами смешанных единоборств Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым состоится осенью следующего года. Противостояние пройдёт в рамках турнира RCC. Об этом рассказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев на пресс-конференции.
«В следующем году осенью в Екатеринбурге на турнире RCC», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.
Ранее также сообщалось, что Владимир и Иван проведут поединок в Сочи в конце осени этого года – 18 ноября. Он будет проходить по правилам кикбоксинга. Соответствующее соглашение подписали Гаджиев и исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко.
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