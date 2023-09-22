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Гаджиев высказался о подготовке Минеева к бою со Штырковым

Гаджиев высказался о подготовке Минеева к бою со Штырковым
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о том, какую подготовку к поединку с Иваном Штырковым должен провести Владимир Минеев. Ранее стало известно, что 18 ноября они проведут бой по правилам кикбоксинга.

«Карвальо рассчитывал Минеева измотать, но не завязал его. С Ваней будет другая история. Понятно, что любой удар Ивана может стать решающим. Подготовка должна быть более полноценной. Чтобы готовиться к бою с Карвальо, он вставал в пять-шесть утра, бежал кросс, потом поехал на две с половиной недели в Дагестан. Картина, думаю, плюс-минус повторится, но к Штыркову готовиться две недели не получится. Это должен быть полноценный сбор на месяц, нужны контрольные спарринги», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой:

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