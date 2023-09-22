Корешков: Махачев и Нурмагомедов никогда не подрались бы, но, думаю, Хабиб посильнее

Российский боец Bellator Андрей Корешков сравнил бывшего и действующего чемпионов UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, а также назвал интересных соперников для Махачева.

«Кто сильнее — Махачев или Нурмагомедов? Это два абсолютно разных бойца. Мы никогда не узнаем, какой был бы бой между ними. Наверное, они никогда не подрались бы в реальности. Они оба опасны друг для друга. Даже если мы уберём момент, что они друг друга наизусть знают, они вместе росли и тренировались, мне кажется, что Хабиб посильнее.

Есть много соперников, с которыми хотелось бы посмотреть бой Ислама. Сейчас он встретится на ринге с Чарльзом Оливейрой. Интересно, сделал ли он выводы после поражения в первом поединке, поменяется ли акцент его действий, план на бой. Если Чарльз сделал выводы, это будет сложнейший бой для Ислама.

Есть ещё Бенеил Дариуш, он один их тех бойцов, которые могли бы стать самой большой угрозой для Ислама. У него очень хорошие защита от борьбы, грэпплинг и сильная стойка. Если он будет хуже в стойке или борьбе, в эти моменты он может перекрываться своим телом. У него нестандартный стиль. Дариуш умно дерётся, использует свои навыки и сильные стороны. Ещё он левша. Левша против левши — всегда неудобно. Он может составить хорошую конкуренцию.

Ещё интересен реванш против Алекса Волкановски. Он дал самый тяжёлый бой Исламу. Как минимум Махачев проиграл два раунда из пяти», – приводит слова Корешкова News.ru.