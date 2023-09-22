Камил Гаджиев: кажется, Исмаилов смотрит в сторону бокса, обсуждается его бой с Никулиным

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов планирует проводить поединки по правилам бокса.

«Всё чаще вижу, что обсуждается бой Магомеда Исмаилова с Тимуром Никулиным по боксу. Мне кажется, Мага уже не соберётся на полноценный лагерь по ММА. Мы знаем, что есть травмы, а к большому вызову нужно очень сильно готовиться. Ну а маленькие вызовы ему не нужны, согласитесь. Он много с кем дрался, у него за спиной очень большие победы. Мага умеет удивлять, и вдруг завтра будет неожиданный анонс от него, но пока кажется, что он смотрит в сторону бокса», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.