Камил Гаджиев: раскрутка боя? Минеев терпеть не может Штыркова, разве этого недостаточно?

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что поединку между Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым не нужна раскрутка.
«Раскрутка боя? Минеев терпеть не может Ивана Штыркова и не очень хорошо относится к Николаю Клименко. Этого недостаточно? Ну с Николаем Вова понимает, что вопрос чисто в бизнесе. Не договорились, не услышали, это вопрос одной встречи. В случае с Иваном есть такая наболевшая история. У них же первая пикировка произошла года два назад, не помню деталей. Один покритиковал другого, этот ответил. Видно, что они недолюбливают друг друга», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.
Ранее стало известно, что Штырков и Минеев проведут бой по правилам кикбоксинга 18 сентября в Сочи.
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