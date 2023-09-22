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Шлеменко — о карьере бойцов в ММА: многих парализует, очень сложно в психологическом плане

Шлеменко — о карьере бойцов в ММА: многих парализует, очень сложно в психологическом плане
Александр Шлеменко
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Российский боец Александр Шлеменко поделился мнением о том, что не каждый человек сможет связать свою жизнь со смешанными единоборствами.

«Не каждый может выйти и это пережить. Я это говорю совершенно уверенно и точно. Не каждый наберётся смелости и выйдет. А если выйдет — не каждый сможет делать. Многих просто парализует! Они упадут не от того, что их ударили, а просто от страха. Они сымитируют этот удар, упадут и будут трястись. И атмосфера всё это сделает. Для психики это очень сложно. Нужно быть таким стабильным!» – сказал Шлеменко в документальном сериале «Большая битва».

В своём последнем бою Александр Шлеменко победил бразильца Алекса Оливейру сабмишеном в первом раунде. Ранее стало известно, что Шлеменко проведёт реванш с сербом Александром Иличем на турнире RCC, который пройдёт в декабре этого года.

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