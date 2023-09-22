Борис Медведев: можно победить даже Леона Эдвардса, нет непобедимых бойцов

Российский боец Борис Медведев прокомментировал конкурентоспособность в полусредней весовой категории UFC и заявил, что нет в мире непобедимых соперников.
«Со всеми можно конкурировать, со всеми драться. Даже с Леоном Эдвардсом. Нет непобедимых бойцов. На каждого сильного найдётся ещё сильнее. В последнем поединке Камару Усману не отдали победу, потому что он был претендентом на пояс, а не чемпионом. Он не выиграл у Эдвардса. И ему не отдали пояс.
Лучший боец полусреднего веса в России? Мне нравится Виталий Слипенко, но топ-5 бойцов ACA примерно находятся на одном уровне. С этими ребятами тоже интересно и здорово конкурировать», – приводит слова Медведева Metaratings.
Напомним, Медведев не проигрывает на протяжении девяти боёв кряду. Также отметим, ранее сообщалось, что Медведев в скором времени должен подписать контракт с UFC.
- 22 сентября 2023
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