Тренер Уайлдера: Деонтей, Фьюри и Усик были бы не хуже Али, Формана и других звёзд

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, назвал самых сильных супертяжеловесов современного поколения.

«Думаю, что в любую эпоху Деонтей Уайлдер был бы на уровне Мохаммеда Али, Джорджа Формана и других звёзд. Я верю, что с ним пришлось бы считаться кому угодно. То же самое относится к Тайсону Фьюри. Насчёт остальных я не уверен, но Александр Усик тоже входит в число лучших, на мой взгляд, он сильнее, чем его воспринимают.

Я думаю, что Джошуа также очень хороший боксёр, его недооценивают многие современники, и не так уж много людей согласятся со мной», — приводит слова Скотта talkSPORT.

Напомним, уже продолжительное время ведутся разговоры о возможном бое между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.