Фредди Роуч дал прогноз на бой Альварес — Чарло

Известный американский тренер Фредди Роуч высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло.

«У Канело была выдающаяся карьера. И хотя Геннадий Головкин победил в первых двух боях, меня впечатлило выступление Канело. Если бы Чарло дрался с той версией Канело, то я отдал бы предпочтение Саулю.

Мне нравится настрой, с которым Чарло выходит в ринг. Он агрессивен и дерзок, и, что ещё лучше, он оправдывает это своим талантом. Его не получится запугать. Он не боится пропустить удар. Оба могут драться, но у Чарло слишком большая огневая мощь. Сможет ли Канело избежать левого хука? Я не считаю, что у него получится, поэтому ставлю на досрочную победу Чарло», — приводит слова Роуча издание BoxingScene.

Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).