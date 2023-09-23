Фредди Роуч дал прогноз на бой Альварес — Чарло

Известный американский тренер Фредди Роуч высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло.
«У Канело была выдающаяся карьера. И хотя Геннадий Головкин победил в первых двух боях, меня впечатлило выступление Канело. Если бы Чарло дрался с той версией Канело, то я отдал бы предпочтение Саулю.
Мне нравится настрой, с которым Чарло выходит в ринг. Он агрессивен и дерзок, и, что ещё лучше, он оправдывает это своим талантом. Его не получится запугать. Он не боится пропустить удар. Оба могут драться, но у Чарло слишком большая огневая мощь. Сможет ли Канело избежать левого хука? Я не считаю, что у него получится, поэтому ставлю на досрочную победу Чарло», — приводит слова Роуча издание BoxingScene.
Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
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