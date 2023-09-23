Инсайдер: экс-чемпион UFC Фигейреду выступит на турнире 3 декабря

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду (21-3) выступит на турнире организации, который пройдёт в ночь с 2 на 3 декабря, сообщает издание MMA Fighting.
Соперником Фигейреду, ранее принявшим решение подняться в легчайший вес (до 61 кг), станет седьмой номер рейтинга американец Роб Фонт.
Дейвисону Фигейреду 35 лет. Бразилец дебютировал в профессиональных MMA в 2012 году и в июне 2017-го провёл свой первый поединок в UFC.
В июле 2020 года Фигейреду сразился за вакантный титул с американцем Джозефом Бенавидесом, досрочно остановив его в первом раунде, после чего провёл две успешные защиты титула.
В июне 2021 года на UFC 263 Фигейреду досрочно проиграл мексиканцу Брэндону Морено, однако в январе 2022-го взял реванш, став двукратным чемпионом организации.
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