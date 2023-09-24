Все результаты турнира UFC Fight Night 228

Завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами боёв.
Матеуш Гамрот победил Рафаэля Физиева техническим нокаутом (травма ноги) — (Раунд 2, 2:03)
Брайс Митчелл победил Дэна Иге единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)
Марина Родригез победила Мишель Уотерсон-Гомез техническим нокаутом (Раунд 2, 2:42)
Брайэн Баттл победил ЭйДжея Флетчера удушающим приёмом — (Раунд 2, 4:32)
Чарльз Жорден победил Рикардо Рамоса удушающим приёмом — (Раунд 1, 3:12)
Майлс Джонс победил Даниэль Аргуэту единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
Тим Минс победил Андрэ Фиальо техническим нокаутом (Раунд 3, 1:15)
Коди Брандэйдж победил Джейкоба Малкуна. Джейкоб был дисквалифицирован за запрещений удар по затылку — (Раунд 1, 4:15)
Мухаммед Усман победил Джейка Коллье единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)
Мизуки Иноуэ победила Ханну Голди единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Монтсеррат Рендон победила Тамиресу Видал раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)
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