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Все результаты турнира UFC Fight Night 228

Все результаты турнира UFC Fight Night 228
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Завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами боёв.

Матеуш Гамрот победил Рафаэля Физиева техническим нокаутом (травма ноги) — (Раунд 2, 2:03)

Брайс Митчелл победил Дэна Иге единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Марина Родригез победила Мишель Уотерсон-Гомез техническим нокаутом (Раунд 2, 2:42)

Брайэн Баттл победил ЭйДжея Флетчера удушающим приёмом — (Раунд 2, 4:32)

Чарльз Жорден победил Рикардо Рамоса удушающим приёмом — (Раунд 1, 3:12)

Майлс Джонс победил Даниэль Аргуэту единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Тим Минс победил Андрэ Фиальо техническим нокаутом (Раунд 3, 1:15)

Коди Брандэйдж победил Джейкоба Малкуна. Джейкоб был дисквалифицирован за запрещений удар по затылку — (Раунд 1, 4:15)

Мухаммед Усман победил Джейка Коллье единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Мизуки Иноуэ победила Ханну Голди единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Монтсеррат Рендон победила Тамиресу Видал раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

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