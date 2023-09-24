Матеуш Гамрот заявил о желании сразиться в следующем бою с Чарльзом Оливейрой

Польский боец UFC Матеуш Гамрот, выступающий в лёгкой весовой категории (до 70 кг), после победы техническим нокаутом во втором раунде в поединке с Рафаэлем Физиевым заявил, что хотел бы подраться с именитым бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой.
«Все говорят, что рестлер, страйкер. Я действительно верю в себя как в грэпплера. Я выиграл много турниров. В следующем бою я хотел бы испытать себя против Чарльза Оливейры, потому что он самый опасный парень на арене. Мои предыдущие соперники каждый раз чувствовали раскалённую землю под ногами. В следующий раз я хочу показать свои действительно хорошие навыки в джиу-джитсу. Хочу показать, насколько я хорош в партере, и думаю, что этот парень станет первым в моей карьере, кто будет бороться со мной в партере.
Знаю, что в следующем месяце ему предстоит бой с чемпионом. Мой прогноз: результат будет таким же, как и в прошлый раз. Ислам защитит свой пояс, и я могу дождаться Чарльза Оливейру в следующем году. Это не имеет значения: может, в марте, может, в апреле или в мае. Я буду готов к нему и хочу драться с ним», — приводит слова Гамрота с послематчевой пресс-конференции MMA Mania.
Бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева пройдёт в рамках UFC 294, который состоится 21 октября 2023 года.
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