Рой Джонс: если Фьюри будет держать себя в форме, никто не побьёт его

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о действующем обладателе титула WBC в супертяжёлом дивизионе британце Тайсоне Фьюри (33-0-1, 24 KO).
«Я сказал Фьюри около шести лет назад: «Если ты будешь держать себя в форме, будешь держать себя в стороне от вредных привычек, будешь контролировать собственную жизнь, то никто не сможет тебя победить».
У него острый ум, его рост 206 см, поэтому его очень тяжело победить. Он очень высокий. Люди привыкают наносить удары сверху вниз, но не учатся бить снизу вверх. И каждому в супертяжёлом весе, кто встретится с Фьюри, придётся бить вверх», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу RealLyfe Productions.
В своём следующем поединке Фьюри сразится со звёздным камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну. Встреча состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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