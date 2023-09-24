Бернард Хопкинс сказал, какую фатальную ошибку может сделать Чарло в бою с Канело

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы легендарный американец Бернард Хопкинс высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло.
«Если Джермелл будет сражаться, пытаясь доказать что-то, то это будет плохой вечер для него. Но если он выступит так, как должен… В 12-раундовых боях есть этапы. В таких боях должны быть главы.
Я не говорил бы так, если бы это был другой поединок. Но такого рода бои проводятся против не просто именитых парней, а парней, которые по-прежнему могут сражаться и имеют все те качества, которые имели четыре-пять лет назад. Если он попытается выглядеть жёстким, то Канело приспособится», — сказал Хопкинс в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.
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