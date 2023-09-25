Абдель-Азиз предупредил Ковингтона из-за его слов об отце Хабиба

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавние слова американского бойца UFC Колби Ковингтона в адрес бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и действующего чемпиона лиги в том же весе Ислама Махачева. Ковингтон заявил, что Хабиб боялся его, а Махачев, по его словам, сражается «с маленькими карликами и едва их побеждает». Кроме того, Колби говорил, что даже отец Хабиба понимал, что переходить в полусредний вес было бы неразумно.

«Колби, ты продолжаешь говорить об Исламе и Хабибе. Что ж, продолжай. Но когда ты в прошлый раз упоминал отца, то был вынужден обращаться в полицию. В следующий раз это будет больница. Так что следи за своим языком, когда говоришь о семьях людей», — написал Абдель-Азиз.

В Дагестане нарисовали граффити в честь Хабиба и его отца: