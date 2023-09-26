Виталий Сланов: Умар Кремлёв — настоящая находка для бокса

Виталий Сланов, тренер российского боксёра Мурата Гассиева, комплиментарно высказался о президенте Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умаре Кремлёве.
«Я слежу за боксом много лет, на моей памяти было много президентов федераций. Но такого человека даже близко не было. Кремлёв – находка для бокса. Другого такого я и придумать не могу. То, что он делает для ветеранов бокса… Раньше ветераны заканчивали карьеру и были никому не нужны. Даже большие чемпионы спивались без внимания и средств. Умар для всех находит время и возможность помогать, поддерживать. Он приглашает их на соревнования, создал Фонд ветеранов.
То, что он проводит для массового бокса, несмотря на ограничения. Всего и не перечислишь. Он большая находка для бокса, и дай ему бог здоровья, чтобы хватило надолго. Находит время, находит средства. Большой молодец», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Бетербиев — о расколе в любительском боксе и Умаре Кремлёве:
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