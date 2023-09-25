Максим Гришин: в UFC решает личное отношение, бизнес выстраивается на дружбе

Бывший боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC россиянин Максим Гришин высказался о составляющих успеха в престижнейшем промоушене мира.

«UFC – это флагман, который давно на виду, на который все равняются. У них своя история. Я наблюдал в UFC моменты, когда личное отношение многое решало в лиге. Ты там уже плюс-минус звезда, и уже бизнес выстраивается вокруг дружбы.

Допустим, как поднялся Шон О’Мэлли. Он – крутой спортсмен. Но почему он взлетел? Он – стример, его хорошо знают на этом сервисе, и за ним подтягиваются молодые игроки, которые персонально за ним следят. Он стримит игры, играет сам, нестандартная личность. И вот, чемпион UFC», — приводит слова Гришина издание MMA.Metaratings.ru.

Максиму Гришину 39 лет. Боец дебютировал в UFC в июле 2020 года и провёл в общей сложности пять поединков, в двух из них одержав победы. В своём последнем бою на UFC on ESPN 46 в июне уступил единогласным решением бразильцу Филипе Линсу.