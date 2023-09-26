Гаджиев высказался о будущем Физиева после поражения в бою с Гамротом

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о поражении представителя Казахстана Рафаэля Физиева в поединке с поляком Матеушом Гамротом. Их бой состоялся на турнире UFC Fight Night 228. Гамрот одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. По словам Гаджиева, Физиев после этого боя сделает работу над ошибками.

«Первый раунд выиграл Физиев, потом случилось то, что случилось. В итоге Гамрот – победитель. Болели, конечно же, за Физиева, но в боях топов может быть всё что угодно. Особо расстраиваться не надо. Уверен, что Рафаэль сделает работу над своим здоровьем и ошибками и снова вернётся. Такие яркие пацаны нужны в смешанных единоборствах», – сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Атаман с русскими корнями. Как Физиев стал звездой UFC: