В Атлетической комиссии Невады признали ошибку судьи в бою Шевченко и Грассо

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Джефф Маллен заявил, что не согласен с судейским решением в поединке бойца UFC в легчайшем весе Валентины Шевченко с мексиканкой Алексой Грассо. Противостояние завершилось вничью. Благодаря этому Грассо сохранила титул чемпионки UFC.
«Майк [Белл] — один из лучших судей в мире. Он такой же хорош, как и прежде. Но я не согласен с его оценкой в этом [пятом] раунде. Чтобы получить от судей 10-8, сопернику нужно нанести невероятное количество урона. Мы должны высказать это вслух. Мы должны прийти к единому мнению. Мы должны понять, почему это так. Если мы продолжим работать над этим и будем продолжать пытаться, то добьёмся успеха», — приводит слова Маллена ESPN US.
Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:
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