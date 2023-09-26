Гассиев отреагировал на намерение Валлина опираться на действия Усика в бою с ним

Известный российский боксёр Мурат Гассиев, выступающий в тяжёлой весовой категории, высказался о предстоящем поединке со шведом Отто Валлином. Он пройдёт 30 сентября в Белеке (Турция). В прямом эфире противостояние можно будет посмотреть на «Первом канале».

«Намерение Валлина победить досрочно и опираться на действия Усика? В тяжёлом весе всего один удар может поменять все твои планы, как бы ты не тренировался и не оттачивал своё мастерство. Где-то прозевал, проспал — прилетел удар, и закончили. Он выполняет свою работу, а я — свою. Руку поднимут тому, кто будет лучше готов 30 сентября», — приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

Гассиев и Александр Усик встречались в финале Всемирной боксёрской суперсерии в 2018 году. Победу единогласным решением судей тогда одержал украинец.

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