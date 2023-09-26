Рафаэль Физиев ухудшил положение в обновлённом рейтинге UFC

Известный боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, представляющий Казахстан, опустился на одно место в обновлённом рейтинге промоушена UFC. В настоящий момент он занимает седьмую позицию. Шестым стал поляк Матеуш Гамрот, который победил Физиева на минувшем турнире UFC Fight Night 228.

Отметим также одно изменение, которое произошло в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории: Камару Усман потерял одну позицию и теперь занимает седьмое место.

Напомним, Гамрот победил Физиева техническим нокаутом во втором раунде. Рафаэль не смог самостоятельно покинуть арену и передвигался при помощи представителей своей команды. После боя он сообщил, что получил полный разрыв связок колена.

Атаман с русскими корнями. Как Физиев стал звездой UFC: