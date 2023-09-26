Шлеменко — перед реваншем с Иличем: ему повезло, а он умничает, что людей роняет. Ронятель

Российский боец Александр Шлеменко заявил, что его отношение к сербу Александру Иличу изменилось в худшую сторону. Напомним, в декабре этого года на турнире RCC пройдёт реванш между Шлеменко и Иличем.

«У меня очень сильно изменилось отношение к Иличу — в плохую сторону. Он себя некрасиво повёл перед боем с Магой Исмаиловым. Они быстро забывают, с кем дерутся. До боя говорят: «Александр, я вырос на твоих боях, ты легенда». А после боя — повезло ему, а он сидит и умничает, что людей роняет за 10 секунд. Ронятель.

Слава Василевский про него правильно сказал. Слава, извини, что я тогда тебя заткнул, сказал пару слов в пользу Илича. К нам в гости приехал человек — чего его совсем уж чмырить? Надо было нормально его встретить, отдать дань уважения. Но у нас доброту за слабость принимают. Поэтому я жду 9 декабря, и буду готов не так, как тогда.

Это не друг мне, далеко не друг. А таких людей надо учить жёстко», — приводит слова Шлеменко Sport24.

Напомним, Шлеменко и Илич впервые встретились в августе 2022 года на турнире RCC 12. Тот поединок завершился победой сербского бойца нокаутом в первом раунде. Бой продлился всего 21 секунду.