«Заставлю всех ублюдков драться со мной». Чарло — о планах после поединка с Канело

33-летний американский боксёр Джермелл Чарло обозначил свои планы на соперников после боя с Саулем Альваресом, назвав в числе возможных оппонентов Дэвида Бенавидеса, Калеба Планта и Теренса Кроуфорда.
«Победа над Канело даст мне понять, что я нахожусь там, где должен быть. Если мне нужно больше работать, то я всегда найду, чем заняться. Победа над Канело закрепит за мной звание одного из великих. Я заберу его пояса, а затем мне придётся драться с «Мексиканским монстром» [Дэвидом Бенавидесом], Калебом Плантом и всем большими парнями, верно?
Я заставлю всех этих ублюдков бороться со мной. Ещё есть маленький рыбак из Омахи [Теренс Кроуфорд], или, как вы его называете, переносчик сетей», — приводит слова Чарло DAZN.
Напомним, поединок Чарло и Канело состоится в ночь на 1 октября в Лас-Вегасе, США.
- 26 сентября 2023
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