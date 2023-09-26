«Заставлю всех ублюдков драться со мной». Чарло — о планах после поединка с Канело

33-летний американский боксёр Джермелл Чарло обозначил свои планы на соперников после боя с Саулем Альваресом, назвав в числе возможных оппонентов Дэвида Бенавидеса, Калеба Планта и Теренса Кроуфорда.

«Победа над Канело даст мне понять, что я нахожусь там, где должен быть. Если мне нужно больше работать, то я всегда найду, чем заняться. Победа над Канело закрепит за мной звание одного из великих. Я заберу его пояса, а затем мне придётся драться с «Мексиканским монстром» [Дэвидом Бенавидесом], Калебом Плантом и всем большими парнями, верно?

Я заставлю всех этих ублюдков бороться со мной. Ещё есть маленький рыбак из Омахи [Теренс Кроуфорд], или, как вы его называете, переносчик сетей», — приводит слова Чарло DAZN.

Напомним, поединок Чарло и Канело состоится в ночь на 1 октября в Лас-Вегасе, США.