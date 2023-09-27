Андрей Корешков улучшил положение в обновлённом рейтинге Bellator
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Американский промоушен Bellator обновил рейтинги бойцов. Положение улучшил россиянин Андрей Корешков, поднявшийся на одну позицию. Теперь Корешков третий в полусреднем весе. Ранее на третьем месте был американец Майкл Пейдж – теперь он пятый.
Отметим также попадание российского проспекта Хасана Магомедшарипова в топ-10 полулегковесов (десятое место).
Напомним, в последнем поединке Корешков встречался с американцем Лоренцом Ларкином. Их бой проходил в ночь с 29 на 30 июля мск на совместном турнире лиг Bellator и Rizin. Андрей победил раздельным решением судей.
Магомедшарипов в последнем бою с помощью удушающего приёма победил поляка Петра Недзельского.
Шлеменко и Корешков вылетели в Японию:
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