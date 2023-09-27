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Сергей Калинин предположил, что определит исход боя между Гассиевым и Валлином

Сергей Калинин предположил, что определит исход боя между Гассиевым и Валлином
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Известный боец Сергей Калинин по прозвищу Кратос поделился своим мнением относительно поединка между обладателем пояса WBA Inter-Continental в тяжёлом весе Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлином. Бой состоится 30 сентября в Турции.

«Мурат Гассиев — очень крутой и бескомпромиссный боец, сильный нокаутёр. Отто Валлин проиграл только Тайсону Фьюри, лучшему тяжеловесу на данный момент. И при этом бой у них был конкурентным. Уверен, что сейчас бой между Гассиевым и Валлином получится очень зрелищным. Решит всё только какая-то ошибка, которой воспользуется либо один, либо второй. Уверен, мы увидим много эмоций и настоящее зрелище. Я буду смотреть за этим боем с интересом», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Гассиев мощно перезагружает карьеру. Путь Мурата в боксе:

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