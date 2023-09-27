Биспинг отреагировал на обвинения в адрес Адесаньи в вождении в нетрезвом виде

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался относительно инцидента с бывшим чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Ранее стало известно, что он может быть лишён свободы сроком на три месяца или получить денежный штраф в размере $ 2680 за езду в нетрезвом виде в Новой Зеландии.
«Когда видишь такие заголовки, понимаешь, что это действительно плохо. Конечно, вождение в нетрезвом виде – ужасная вещь, потому что очень много невинных людей в результате теряют свои жизни. Не думаю, что кто-то может оправдать такое. Но в его случае не было похоже, будто он выкатился из ночного клуба в стельку пьяным.
Он выпил где-то два бокала пива, два бокала вина, может быть, коктейль за ужином? А после принял неверное решение. Он мог подумать: «Прошло уже пару часов, со мной всё будет в порядке». Я не знаю, как всё было. Меня там не было, но я просто пытаюсь собрать всё воедино. И да, он совершил ошибку», — сказал Биспинг на канале Michael Bisping Podcast в YouTube.
Адесанья и Перейра случайно встретились в аэропорту:
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