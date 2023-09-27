Девин Хейни сразится за титул WBC в первом полусреднем весе 10 декабря

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о своём вечере бокса, который состоится 10 декабря в Сан-Франциско (США).

В главном событии обладатель титула WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Реджис Прогрейс (29-1, 24 KO) проведёт защиту против абсолютного чемпиона мира в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) соотечественника Девин Хейни (30-0, 15 KO).

Реджису Прогрейсу 34 года. Американец является бывшим обладателем титула WBA в первом полусреднем весе, а также финалистом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Единственное поражение в карьере потерпел в октябре 2019 года, уступив раздельным судейским решением британцу Джошу Тэйлору. В ноябре 2022-го завоевал вакантный титул WBC.