Халилов: Гассиев закончит бой с Валлином в пятом-шестом раунде

Боец лиги «Наше Дело» Мурад Халидов дал прогноз на бой между россиянином Муратом Гассиевым и шведским боксёром Отто Валлином, который который состоится 30 сентября в Белеке (Турция). На кону будет стоять титул WBA Inter‑Continental в тяжёлом весе, принадлежащий россиянину.

«Мурат победит! Знаю его лично, мы вместе провели много времени на сборах, часто спарринговали, я знаю об ударе Мурата не по наслышке, но бой не будет легким для него. Валлин — крепкий парень, с характером, держалка судя по его боям тоже не плохая. Но он очень медленный и часто остается на линии удара, так скажем на боксерском языке «застаивается», что очень удобно для Мурата. Гассиев начнет первые 2–3 раунда с грамотной разведки как он делает всегда и будет искать возможность нанести мощный удар. В 5–6 раунде Мурат закончит это бой» — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Мурад Халидов имеет профессиональный рекорд (9-0) по правилам бокса. Свой следующий поединок он проведёт 11 октября на турнире лиги «Наше Дело» его соперником станет Артуш Саркисян с профессиональным рекордом в лиги (3-1).

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