Гассиев — об отказе Валлина пожимать руку: я на него не обиделся, просто было непривычно

Российский боксёр Мурат Гассиев отреагировал на отказ шведа Отто Валлина пожимать руку во время церемонии взвешивания. Завтра, 30 сентября, в Турции пройдёт бой между Гассиевым и Валлином.

«Нормально воспринял его решение, это выбор каждого. Кто-то жмёт руку, а кто-то — нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Но он почему-то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было чуть как-то непривычно. Можно ли назвать Валлина самым серьёзным моим соперником в тяжёлом весе? Я не могу кого-то выделять. Каждый соперник по-своему сложный. Я думаю, у нас будет очень интересный бой», — приводит слова Гассиева Федерация бокса России.

В общей сложности на счету Гассиева 32 боя, в которых он добыл 30 побед (23 нокаутом) и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с участием Мурата был признан несостоявшимся. В активе Валлина 25 побед (14 нокаутом) и одно поражение.