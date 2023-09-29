Валлин отказался пожимать руку Гассиеву на церемонии взвешивания

Шведский боксёр Отто Валлин не стал пожимать руку россиянину Мурату Гассиеву на церемонии взвешивания перед боем, который пройдёт 30 сентября в Турции.

«Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его. Это бокс, а не дружелюбный вечер. Я уважаю Мурата как боксёра. Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника», — приводит слова Валлина Федерация бокса России.

В общей сложности на счету Гассиева 32 боя, в которых он добыл 30 побед (23 нокаутом) и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с участием Мурата был признан несостоявшимся. В активе Валлина 25 побед (14 нокаутом) и одно поражение.

Ранее Егор Мехонцев поделился ожиданиями от боя Мурата Гассиева и Отто Валлина.