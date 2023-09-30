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Британский боксёр Джордан Томпсон рассказал о совместном спарринге с Александром Усиком

Британский боксёр Джордан Томпсон рассказал о совместном спарринге с Александром Усиком
Александр Усик
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Британец Джордан Томпсон рассказал о совместных тренировках с Александром Усиком и отметил некоторые качества украинского боксёра.

«Спарринг с Усиком был потрясающим для меня опытом. Украина, Киев… Интересно! При этом были свои взлеты и падения, но это были испытания и невзгоды, с которыми приходится мириться. Я многое узнал о себе.

Я мало видел Украину. Я всё время тренировался. Усик дал мне много уроков на ринге. Насколько же Усик расслаблен, умен, техничен, интеллигентен. У него высокий боксёрский IQ. Я никогда не встречал настолько расслабленного боксёра. Разве что, Тайсона Фьюри», – приводит слова Томпсона The Ring.

Напомним, ранее было объявлено, что бой между Фьюри и Усиком пройдёт в декабре этого года или в январе 2024 года.

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