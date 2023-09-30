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«Не дойдёт до 10-го раунда». Антонио Тарвер дал прогноз на бой Канело — Чарло

«Не дойдёт до 10-го раунда». Антонио Тарвер дал прогноз на бой Канело — Чарло
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Бывший абсолютный чемпион мира Антонио Тарвер высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло, который состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю, что этот поединок предрешён. Если Чарло собирается победить, то ему нужно будет сделать это до шестого раунда, после чего опыт Канело возьмёт верх и он начнёт попадать.

Думаю, что Канело закончит бой в седьмом или восьмом раунде. Если бы я хотел дать прогноз, то сказал бы, что всё закончится до десятого раунда. Таково моё мнение», — сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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