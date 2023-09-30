Фроч: Фьюри будет доминировать над Усиком, но будет нелегко

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал новость об организации поединка между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Я считаю, что Фьюри по-прежнему находится в расцвете сил. Ему трудно контролировать вес между боями, но если он наберёт форму, то, как по мне, он будет доминировать в поединке с Усиком, хотя это и не будет легко.

Он удержит его на дистанции, превзойдёт в силе, в габаритах и задавит его. Я не считаю, что у Усика что-то получится. Вы думаете, у Усика получится перебоксировать Фьюри и выйти на ударную дистанцию с левым прямым без того, чтобы Тайсон Фьюри его не перемолол?» — приводит слова Фроча talkSPORT.