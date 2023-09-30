«Это сыграет решающую роль». Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Усик — Фьюри

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался об ожидаемом поединке между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Это великолепный бой. Усик… Я смотрел его последний бой, и он смотрелся хорошо, это отличный боец. Я считаю, что габариты сыграют решающую роль.

Вы должны осознавать, Тайсон Фьюри весит больше 120 кг. Он слишком большой для большинства супертяжеловесов, и он умеет боксировать. Он знает, как использовать свои размеры. Я не думаю, что Усик побьёт его, несмотря на свой талант.

Остановит ли Фьюри его? Я так не считаю, из-за стилей. Усик – левша, и это может создать Фьюри определённые проблемы», — приводит слова Стивенсона Boxing Social.