Джермелл Чарло бросил вызов Теренсу Кроуфорду

Американский боксёр Джермелл Чарло бросил вызов чемпиону трёх весовых категорий Теренсу Кроуфорду после своего поражения в бое с Саулем Альваресом за титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории (до 76,2 кг).

«Хочу драться с Теренсом Кроуфордом, чёрт возьми. Я мог бы подраться с ним в своей весовой категории. Знаю, что он где-то рядом с ней. Я буду драться с Кроуфордом. Позвольте ему провести реванш с Эрролом Спенсом и решите этот вопрос. Я скоро вернусь к тренировкам, не переживайте», — приводит слова Кроуфорда после боя Bad Left Hook.

Джермелл Чарло проиграл свой бой согласно единогласному решению судей. Теренс Кроуфорд в 2023 году провёл единственный бой, в котором оказался сильнее Эррола Спенса и защитил свои титулы в средней весовой категории (до 72,5 кг).