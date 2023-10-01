Теренс Кроуфорд — о Джермелле Чарло: он больше не в моём списке. Альварес отшлёпал его

Чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) обратился к Джермеллу Чарло после боя с Саулем Альваресом, в котором американец проиграл.

«Хорошо, я закончил. Джермелла Чарло больше нет в моём списке. Он вышел туда (на ринг – Прим. «Чемпионата»), лёг и позволил Канело отшлёпать себя, как будто он был его отцом, без какого-либо сопротивления.

Ты вышел грустным. Даже не пытался победить, всё, что ты делал, это пытался выжить. Тебе должно быть стыдно за себя», – сказал Кроуфорд в своих социальных сетях.

Напомним, поединок между Альваресом и Чарло продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решение судей. Таким образом, Сауль сохранил титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории.