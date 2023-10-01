Тищенко: Чарло вообще не впечатлил. Позволял Канело делать всё, что мексиканец хотел

Российский боксёр Алексей Тищенко, выступавший в полулёгкой и в лёгкой весовых категориях, поделился впечатлениями от поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.

«Чарло вообще не впечатлил. Ощущение, что он изначально настроился на то, лишь бы достоять до конца боя. Активности особенной не проявлял, ничего не сделал для победы. Канело выглядел так на фоне Чарло. Форма нормальная, но соперник такой, что позволял ему делать всё, что мексиканец хотел», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Альваресом и Чарло продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Таким образом, Сауль сохранил титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории.