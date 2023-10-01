Алджамейн Стерлинг с издёвкой обратился к Шону О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг, уступивший свой титул Шону О'Мэлли, в ироничной манере призвал того дать ему реванш или выйти на бой против Мераба Двалишвили.

«У меня есть сообщение для мистера «сахарные сиськи», потому что он остаётся таким для меня. Эй, дай мне бой-реванш или сразись с Мерабом. Это просто. Прекрати избегать главных соперников и будь мужчиной и настоящим чемпионом, сражаясь против лучших из лучших. Вот что я делал. Теперь твой черёд сделать то же самое», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.

Напомним, Шон О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга нокаутом в начале второго раунда в рамках события UFC 292, который проходил на стадионе «TD Garden» в Бостоне (США).