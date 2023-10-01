Опубликованы судейские записки боя Гассиев — Валлин

В Турции завершился рейтинговый поединок в супертяжёлом весе между бывшим объединённым чемпионом мира россиянином Муратом Гассиевым (30-1, 15 KO) и шведом Отто Валлином (25-1, 14 KO).

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Отто Валлина (115-113, 111-117, 115-113).

Были опубликованы судейские записки поединка. Из них можно увидеть, что двое судей были на стороне Отто Валлина, а один судья отдал предпочтение Мурату Гассиеву.

Судейские записки боя Гассиев — Валлин

Напомним, Гассиев провёл 32 поединка в своей профессиональной карьере. Бой против Валлина стал для него вторым проигранным после поединка с украинцем Александром Усиком в 2018 году. Отметим, что оба поединка были проиграны судейскими решениями.

Отметим, что Валлин отказался пожимать руку Гассиеву на взвешивании перед поединком.