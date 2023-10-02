Махачев анонсировал бой с участием своего товарища, которого он назвал «настоящим зверем»

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором анонсировал бой своего спарринг-партнёра и товарища Раймонда Магомедалиева.

«В этот вторник на Претендентской серии Даны Уайта состоится бой моего спарринг-партнёра Раймонда Магомедалиева. Не пропустите этот бой, мой товарищ — настоящий зверь», — написал Махачев.

Напомним, ранее Ислам говорил, что хотел бы перейти в полусредний вес. В последнем поединке Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Россиянин победил единогласным решением судей.

Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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