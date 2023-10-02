Александр Беленький оценил уровень бокса в бою Мурата Гассиева и Отто Валлина

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький дал комментарий по поводу поединка между россиянином Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлиным.

«Поединок понравился. Но по уровню бокса, честно говоря, было не очень высоко. Это был уровень Валлина. То, что может показать Отто, показали оба. Выше среднего. Это тот поединок, по поводу которого сколько людей, столько и мнений. И всё-таки большинство склоняется к тому, что всё закончилось правильно», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, россиянин уступил раздельным судейским решением (113-115, 113-115, 117-111) по итогам 12 раундов.

Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса.