Александр Беленький высказался против реванша Канело и Дмитрия Бивола

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький считает, что мексиканец Сауль Альварес не получит реванш против россиянина Дмитрия Бивола.

«Альварес, конечно, хорош. Но довольно предсказуемый. И всего, чего мог, уже достиг. Никаких чудес Сауль уже не покажет. У него тьма боёв. Он пытался с Биволом, но Дмитрий более массивный, чем Чарло. У Димы толще кость, массивнее удары, лучше видение дистанции. И Сауль понял, что ему ничего не светит. Я очень удивлюсь, если реванш состоится. Никогда его не будет.

Он будет такой же, как был первый. Альварес его проиграет, причём сильнее, чем в первый раз. У Дмитрия были определённые пределы, за которые он не выходит. Бивол дрался с грозным Альваресом, но тем не менее победил. У него были небольшие сомнения. А теперь и их не будет. Поэтому нет, нет, нет. Этот бой никогда не состоится», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.